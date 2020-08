Il presidente Luca Gallo cittadino onorario di Reggio Calabria (Di domenica 23 agosto 2020) Non solo la Serie B. Oggi la Reggina ha festeggiato la cittadinanza onoraria al presidente Luca Gallo, consegnata dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. La cittadinanza arriva “per gli importanti traguardi che grazie al suo impegno e alla sua passione, sono stati raggiunti dalla squadra di calcio cittadina della Reggina. Per aver portato la Reggina alla promozione al campionato di calcio di serie B, ridando ai tifosi e alla cittadinanza tutta, da tempo in attesa di tale promozione, enorme entusiasmo nei confronti di una squadra che da sempre rappresenta un simbolo di appartenenza per tutta la comunità cittadina.” Queste le parole di Gallo dopo la consegna “Sono molto felice, molto emozionato. Quando ho ricevuto la notizia di questo ... Leggi su alfredopedulla

