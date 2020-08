Il Papa: “Dio ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza” (Di domenica 23 agosto 2020) Papa Francesco oggi nell’Angelus ha ricordato il massacro di 72 migranti a San Fernando, Tamaulipas, in Messico. Parole come macigni. “Serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra” aveva detto Papa Francesco il giorno di Ferragosto nell’Angelus in piazza San Pietro a Roma. E oggi, 23 agosto, è tornato a parlare di fraternità, soffermandosi amaramente sulle stragi di migranti che troppo spesso muoiono in mare. “Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza: sono state vittime della cultura dello scarto“. Papa Francesco, ha ricordato che “domani, 24 ... Leggi su chenews

