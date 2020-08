Il papà di Gioele accusa: “Come lo avete cercato mio figlio?” (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Con un post su Facebook il papà di Gioele critica in modo esplicito l’organizzazione delle ricerche del bambino. Accuse che la Procura di Patti pare non aver gradito. “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. … L'articolo Il papà di Gioele accusa: “Come lo avete cercato mio figlio?” (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Oggi su Rep: ?? L’indagine fai-da-te di papà Daniele per il suo piccolo Gioele [di FRANCESCO MERLO] - palmabernardi : L’indagine fai-da-te di papà Daniele per il suo piccolo Gioele | Rep - helenajaneczek : RT @MiloneRossella: Quando invochiamo più umanità, ricordiamoci con orrore delle telecamere puntate addosso al papà di #Gioele, dei nostri… - Rinissimo : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? L’indagine fai-da-te di papà Daniele per il suo piccolo Gioele [di FRANCESCO MERLO] - FrancescomerloI : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? L’indagine fai-da-te di papà Daniele per il suo piccolo Gioele [di FRANCESCO MERLO] -

Ultime Notizie dalla rete : papà Gioele Gioele, il papà Daniele Mondello: «Mia moglie Viviana Parisi non l’ha ucciso» Corriere della Sera