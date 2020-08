Il Napoli oggi sarà al San Paolo per un nuovo ciclo di tamponi (Di domenica 23 agosto 2020) oggi il Napoli si ritroverà al San Paolo per effettuare un nuovo ciclo di tamponi prima della partenza per il ritiro estivo. Lo scrive Repubblica Napoli. “Il raduno ai tempi del Covid non ha quel sapore da primo giorno di scuola che da sempre sancisce l’inizio della stagione calcistica. Stavolta è tutto diverso. Il Training Center di Castel Volturno resterà addirittura chiuso. Il Napoli per comodità ha scelto il San Paolo, spesso utilizzato nel post lockdown. Il gruppo si ritrova dopo appena 14 giorni dalla trasferta di Barcellona”. Il quotidiano sottolinea il livello di attenzione massima dello staff sanitario azzurro, in virtù dell’aumento di positivi in Serie A. “I ... Leggi su ilnapolista

