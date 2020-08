Il Napoli dice addio a Gabriel: all’Arsenal per 30 milioni. Contratto da due milioni a salire (Di domenica 23 agosto 2020) L’ufficialità ancora non c’è. Ma è questione di ore. Domani, al più tardi martedì, Gabriel il difensore ex Lille, firmerà per l’Arsenal. Trenta milioni la cifra (bonus compresi): non eccessiva per i tempi che corrono. E non eccessivo, secondo quanto scrive Di Marzio, l’ingaggio: un Contratto da 5 anni a 2 milioni di euro a salire. Aggiunge: Lunedì gli agenti del giocatore partiranno dal Brasile per l’Inghilterra: la stessa destinazione, ma dalla Francia, è prevista sempre per lunedì per il difensore. Visite mediche in programma e poi la firma: la nuova avventura in Premier potrà presto cominciare. Sfuma quindi il principale obiettivo della campagna acquisti del ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta – Non c’è ancora la firma per Gabriel all’Arsenal, il Napoli ha ancora una speranza

Il difensore del Lille ha aspettato a lungo il Napoli che, nel frattempo ... gunners ed è pronto a firmare per il club londinese anche se La Gazzetta dello Sport dice che c’è ancora speranza per gli ...

