Il Messaggero: Papastathopoulos offerto anche alla Roma che pensa a Maksimovic (Di domenica 23 agosto 2020) Il Messaggero fa il punto sulla campagna acquisti della Roma. Qui si parla della difesa. I giallorossi sono appesi a Smalling. Per il suo riscatto, il Manchester United ha chiesto 20 milioni più bonus. Il secondo centrale, arriverà presumibilmente attraverso scambi con vista plusvalenze. Con il Napoli – nell’ambito di un discorso più ampio che potrebbe riguardare Under e Milik – s’è parlato anche di Maksimovic, in partenza dopo aver chiesto 2,8 milioni a stagione. Incroci con gli azzurri che non finiscono qui: prima di entrare in orbita Napoli come possibile sostituto di uno dei due centrali (in partenza c’è Koulibaly), anche a Trigoria è stato offerto Papastathopoulos, esperto ... Leggi su ilnapolista

