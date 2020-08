Il governo dice no a nuovi lockdown contro il Covid. Speranza: “Fase dei blocchi è superata”. Zampa: “Nessuno se lo può permettere” (Di domenica 23 agosto 2020) I dati dei nuovi contagi (+1.071 nelle ultime 24 ore) sembrano presagire il peggio – riportando le lancette dell’Italia al 12 maggio – anche se calano le terapie intensive e gran parte dei casi sono imputabili a controlli che prima non venivano effettuati. Al netto dei distinguo, i numeri ieri hanno generato una serie di reazioni, dal braccio di ferro Sardegna-Lazio sui tamponi nei porti all’ipotesi del governatore Vincenzo De Luca di chiudere la Campania a fine agosto (bocciata da Zaia e Bonaccini). Ma oggi il governo, in diverse interviste rilasciate ai quotidiani, assicura che non ci sarà più alcun lockdown. Il ministro della Salute Roberto Speranza chiede di “mantenere la calma” e spiega a Repubblica che “il nostro Paese non si trova nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ++ #SALVINI È PRONTO A DENUNCIARE IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED EPIDEMIA ++ - fanpage : Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - matteosalvinimi : E nessun segnale contro le mafie: con la Lega al governo, a Ferragosto lo Stato si presentava a San Luca in Calabri… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Il governo dice no a nuovi lockdown contro il Covid. Speranza: “Fase dei blocchi è superata”. Zampa: “Nessuno se lo pu… - clikservernet : Il governo dice no a nuovi lockdown contro il Covid. Speranza: “Fase dei blocchi è superata”. Zampa: “Nessuno se lo… -

Ultime Notizie dalla rete : governo dice Il governo dice no a nuovi lockdown contro il Covid. Speranza: “Fase dei blocchi è superata” Il Fatto Quotidiano Puglia, la corsa a otto per la presidenza della Regione. Consiglio, 1.300 candidati

La terra delle promesse politiche e dei laboratori, la Regione termometro e ago della bilancia affronta un tornante elettorale cruciale e da vertigine. Anche per il Paese, non solo per la Puglia. Ieri ...

Roma, il mondo capovolto di Virginia Raggi: l’ordinario diventa un suo successo

Il marciapiede rifatto: che miracolo! Il lampione riacceso: questo sì che è Governare! E che portento quella pista per le bici ad Ostia tutta bella e nuova, se non fosse che i ciclisti rischiano di sb ...

La terra delle promesse politiche e dei laboratori, la Regione termometro e ago della bilancia affronta un tornante elettorale cruciale e da vertigine. Anche per il Paese, non solo per la Puglia. Ieri ...Il marciapiede rifatto: che miracolo! Il lampione riacceso: questo sì che è Governare! E che portento quella pista per le bici ad Ostia tutta bella e nuova, se non fosse che i ciclisti rischiano di sb ...