Il Covid colpisce il calcio italiano: dalla Fiorentina alla Spal, i contagi che mettono a rischio la ripresa del campionato (Di domenica 23 agosto 2020) Archiviata da poco la serie A, dopo il difficile stop imposto dalla pandemia da Coronavirus, il campionato torna a fare i conti con il rischio di un nuovo slittamento. Dopo la positività dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, già affetto da leucemia, altri due calciatori, Erick Pulgar e Simone Ghidotti della Fiorentina sono risultati positivi al test per il Coronavirus. I due atleti – asintomatici – sono stati subito messi in isolamento, come previsto dal Protocollo. August 23, 2020 A questi si aggiungono l’attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga, e Andrea Petagna del Napoli. Entrambi hanno iniziato il loro periodo di quarantena e attendono l’esito di negatività di un nuovo tampone per poter tornare a unirsi alle rispettive formazioni. ... Leggi su open.online

