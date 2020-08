"Il coronavirus è mutato, c'è un nuovo ceppo". Bassetti, ora si spiega tutto (Di domenica 23 agosto 2020) Il coronavirus come lo abbiamo conosciuto non c'è più Secondo il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ora siamo alle prese con un "nuovo" virus. "Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa... - spiega su Facebook il professore -. Dopo la carica virale ridotta (dimostrata dalle pubblicazioni dell'amico Massimo Clementi), ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato". Nel giorno in cui si sono superati i 1.000 contagi, una notizia che potrebbe stupire solo chi confonde "positivi" (spesso asintomatici) e "malati" (chi è costretto a ricorrere ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - you_trend : ?? #Coronavirus, 22 agosto 2020 • Attualmente positivi: 17.503 • Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : #Vaccino anti #Covid19, l'annuncio dell'India - noitre32 : RT @Libero_official: #coronavirus, #lockdown, scuole chiuse e rinvio delle #elezioni? La Festa dell'Unità del #Pd si fa normalmente... htt… -