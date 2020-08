Il coronavirus è mutato: è meno aggressivo. Bassetti: “E’ la notizia che tutti aspettavamo” (Di domenica 23 agosto 2020) Roma, 23 ago – “Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa… Dopo la carica virale ridotta (dimostrata dalle pubblicazioni di Massimo Clementi), ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato. La mutazione trovata nel virus sembrerebbe renderlo meno aggressivo e virulento“. Così il virologo Matteo Bassetti riporta la notizia sulla sua pagina Facebook secondo cui il coronavirus oggettivamente ora è meno pericoloso. Fatto conclamato dai pochi ricoveri e dai pochi soggetti sintomatici tra i nuovi contagi. “Ovviamente aspettiamo la pubblicazione su una prestigiosa rivista ad alto indice di impatto e anche altri studi simili”, precisa ... Leggi su ilprimatonazionale

Dalla Asl di Rieti un appello a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente per evitare di innescare nuovi cluster e focolai che pregiudicherebbero tutto il lavoro di prevenzione e contenimento ...

RIETI - Coronavirus: tornano a salire i contagi. Quattro nuovi casi in un giorno, tutti riferiti a un focolaio familiare. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultim ...

