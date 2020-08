Il Copasir è preoccupato per l'uso della tecnologia cinese nelle telecomunicazioni (Di domenica 23 agosto 2020) "ll Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha più volte espresso le sue preoccupazioni in relazione all'utilizzo di tecnologia cinese nel campo delle Tlc. Preoccupazioni esternate sia con un corposo e qualificato documento trasmesso al Parlamento sia con pubbliche sollecitazioni al governo affinché ne prendesse seria considerazione e conseguenti determinazioni proprie dell'organo esecutivo". Ad affermarlo è Raffaele Volpi, presidente del Copasir. "In riferimento alla più ampia questione degli interessi di aziende cinesi ad asset strategici nazionali - ricorda Volpi - il Copasir, nella sua funzione istituzionale, ha già nella prima settimana di agosto acquisito un documento di sintesi, da parte degli organismi di intelligence, ... Leggi su agi

