Il "buco" del Sant'Andrea, Lollobrigida: così la Regione manda i conti in codice rosso (Di domenica 23 agosto 2020) “La Regione Lazio manda in codice rosso i conti dell'ospedale Sant'Andrea". Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, rilancia l'articolo de Il Tempo sul "buco" della struttura di via di Grottarossa che ha chiuso il bilancio consuntivo con l'ennesimo forte disavanzo. "Come riportato dal quotidiano Il Tempo, i rimborsi della Pisana non arrivano e la struttura sanitaria di via Grottarossa si ritrova con un disavanzo di 43 milioni di euro. È l'ennesima riprova della completa inadeguatezza dei vertici istituzionali regionali, che dopo lo scandalo delle mascherine fantasma e dei medici e infermieri lasciati senza i dispositivi di protezione personale, e dopo aver consentito lo ... Leggi su iltempo

NicolaPorro : ?? Il consulente del governo, #Ricciardi, ventila l’ipotesi di un rinvio delle #regionali. Poi mette una toppa peggi… - scolari_carlo : RT @tempoweb: Il 'buco' del #SantAndrea, #Lollobrigida: così la Regione manda i conti in codice rosso #Roma #23agosto #Lazio #Zingaretti #F… - smileanyway0 : @alexio747 @Riflettente @stocazzzzzo @valmez81 @Mari24210 @Tannhauser00 Scusa...ma a fleet oggi come stai messo? No… - tempoweb : Il 'buco' del #SantAndrea, #Lollobrigida: così la Regione manda i conti in codice rosso #Roma #23agosto #Lazio… - CensorThis4 : RT @ddiohakan: Ricapitoliamo: Gazidis tratta con Rangnick per quasi un anno, fa un buco nell'acqua e torna sui suoi passi. Da febbraio a lu… -