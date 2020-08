Il Bologna comunica: “Mihajlovic positivo al tampone” (Di domenica 23 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al tampone. Questo il comunicato del Bologna: “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”. Foto: Twitter Bologna L'articolo Il Bologna comunica: “Mihajlovic positivo al tampone” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

