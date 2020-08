Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 23 agosto della Protezione Civile (Di domenica 23 agosto 2020) Ieri in Italia sono stati registrati 1071 nuovi casi di Coronavirus: i dati di oggi della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute oggi nel Lazio sono stati individuati 184 casi e un decesso. Nelle altre regioni i contagi sono così suddivisi: In Veneto ci sono 145 in più i casi nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso, restano così a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono a -223 unità. 104 persone in più, invece, in isolamento domiciliare. In Umbria altri 19 nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati oggi. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: sono quindi scesi a 12 i pazienti ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 23 agosto della Protezione Civile) Playhitmusic - - arpaveneto : RT @arpaveneto: #risorsaidrica #Veneto nella prima quindicina di agosto sono caduti mediamente sul Veneto 83 mm di precipitazione. La media… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi: Come riferito sul proprio sito ufficiale, la Fioren… - Saiax : L'ho letto sul 'bollettino' -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 22 agosto next Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella del 23 agosto

Ancora un alto numero di positivi al Coronavirus nel Lazio: "oggi 184 casi e un decesso, di cui il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)". E' quanto spiega ...

Covid, altri due contagi nel Verbano Cusio Ossola nelle ultime 24 ore

Altri due contagiati nel Verbano Cusio Ossola nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione Piemonte aggiorna a quota 1.163 il numero dei positivi, due in più rispetto a ieri. Nessuna variazione su ...

Ancora un alto numero di positivi al Coronavirus nel Lazio: "oggi 184 casi e un decesso, di cui il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)". E' quanto spiega ...Altri due contagiati nel Verbano Cusio Ossola nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione Piemonte aggiorna a quota 1.163 il numero dei positivi, due in più rispetto a ieri. Nessuna variazione su ...