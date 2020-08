Il Bayern vince la Champions, PSG battuto 1-0 (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayern Monaco vince la Champions League. A mettere il sigillo sul prestigioso trofeo l’ex juventino Kingsley Coman, autore del gol decisivo nella finale di Lisbona decretando la sconfitta per 1-0 del Paris Saint-Germain, ancora a bocca asciutta a livello internazionale malgrado gli investimenti ultramilionari del qatariota Al Khelaifi, suo ricchissimo proprietario. Per il club bavarese, che non vinceva dal 2013, è il sesto trionfo in questa competizione e il secondo 'triplete' della sua storia (c'era riuscito finora solo il Barcellona), visto che la squadra allenata da Hans-Dieter Flick in questa stagione ha già conquistato scudetto e coppa di Germania. Man of the match l’ex juventino Kingsley Coman. Bel primo tempo al ‘Da Luz’: giocato a viso aperto, equilibrato e su ottimi ... Leggi su ilfogliettone

