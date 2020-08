Il Bayern Monaco vince la Champions League. Il francese Coman stende il PSG (Di lunedì 24 agosto 2020) ... Leggi su blogo

Attraverso i propri social, il giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti ha commentato così la finale di Champions League vinta ieri dal Bayern Monaco grazie a una rete dell’ex bianconero Kingsley C ...Le scelte dei due allenatori – Una novità per parte, in soldoni. In casa PSG non c’è Verratti dal 1', e in qualche modo ci si attendeva: solo panchina per l’ex Pescara, ma Tuchel recupera almeno Navas ...