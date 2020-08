Il Barcellona: Pjanic positivo al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) Il Barcellona comunica che Pjanic è risultato positivo al coronavirus e quindi raggiungerà Barcellona tra quindici giorni. Il giocatore sta bene ed è in isolamento. BREAKING NEWS Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Barcellona | Miralem #Pjanic, ex centrocampista della #Juventus, è risultato positivo al tampone - TuttoMercatoWeb : Miralem Pjanic è positivo al Covid 19: si unirà al Barcellona solo tra quindici giorni - Sport_Mediaset : +++ #Barcellona: #Pjanic positivo al #Covid19. Sta bene ed è in isolamento. +++ #SportMediaset - bornjuventino : RT @Sport_Mediaset: +++ #Barcellona: #Pjanic positivo al #Covid19. Sta bene ed è in isolamento. +++ #SportMediaset - Mediagol : #Barcellona, #Pjanic positivo al COVID-19: ecco quando si aggregherà alla compagine blaugrana -