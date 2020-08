Il 17enne Camavinga ieri ha cambiato Lille-Rennes (VIDEO): è il nuovo gioiellino della Ligue1 (Di domenica 23 agosto 2020) ieri sera la Ligue1, che sta giocando la prima giornata di campionato, ha messo in luce un altro gioiellino che è già nelle mire del Real Madrid che ha offerto 53 milioni. Si tratta di Eduardo Camavinga, 17 anni, 18 li compirà a novembre. È un centrocampista dotato di un formidabile sinistro, ottimo fisico, ha servito l’assist dell’1-1 su colpo di testa. Ha già conquistato una prima pagina de L’Equipe. Non è la prima volta, ovviamente, che Camavinga si fa notare (più giù un VIDEO dello scorso anno contro il Psg) . ieri sera ha impressionato. Il suo ingresso in campo ha consentito al Rennes di recuperare la partita che stava perdendo 1-0 in casa del Lille. Era la ... Leggi su ilnapolista

