I vigili aggrediti e picchiati a Ponte Milvio dai negazionisti del virus (Di domenica 23 agosto 2020) Tre giovani sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti nella notte tra venerdì e sabato a Ponte Milvio a Roma per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. I vigili aggrediti e picchiati a Ponte Milvio dai negazionisti del Coronavirus Quando gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle misure anti Covid, hanno chiesto al gruppo di ragazzi di mettere le mascherine, questi non solo si sono rifiutati ma gli si sono rivoltati contro insultandoli. Alla vista di alcuni fotografi, che a Ponte Milvio stavano proprio facendo un servizio sui controlli e gli assembramenti, hanno tentato di aggredirli ... Leggi su nextquotidiano

