I vescovi contro la pillola abortiva 'Linee guida contro la Costituzione' (Di domenica 23 agosto 2020) Dal momento che "la rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un'alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo", coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva altera la...

Ultime Notizie dalla rete : vescovi contro Dalle diocesi, i vescovi contro l'aborto farmacologico senza ricovero ACI Stampa Dopo Osservatore Romano, anche Avvenire contro la pillola abortiva

A pochi giorni dal forte pronunciamento dell’Osservatore Romano, anche Avvenire si scaglia contro la pillola abortiva Ru486 affermando che le linee guida violano la Costituzione. Dal momento che “la r ...

Presidenziali Usa, il cattolico Biden divide i vescovi sull’aborto: c’è chi prega per riconferma Trump

Non sono giorni facili per il clero statunitense, che a ridosso delle presidenziali autunnali, deve fare i conti con i pareri discordanti al suo interno, circa la possibile presidenza di Joe Biden, il ...

