I renziani alleati di Forza Italia nel Milanese: a Corsico Italia viva sta con il candidato Fi (Di domenica 23 agosto 2020) Per trovare una comunione di intenti simile tra i due partiti, basta tornare indietro al patto del Nazareno con Matteo Renzi e Silvio Berlusconi seduti insieme per fare le riforme. Oggi, mentre i leader insistono nel negare qualsiasi vicinanza, a stringere un nuovo accordo sono alcuni esponenti a livello locale. Succede a Corsico, comune di 35mila abitanti in provincia di Milano, dove i renziani hanno deciso di non sostenere il candidato del Partito democratico e di correre invece per il nome di Forza Italia. L’accordo è stato chiuso in questi giorni: Italia viva sostiene Roberto Mei, assessore della giunta uscente di centrodestra che corre sia contro il centrodestra che contro il centrosinistra. Mei è appoggiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ad Ercolano sarà una corsa a quattro. In pole position il sindaco uscente Ciro Buonajuto. L'avvocato ercolanese, uscito dal Pd per passare a Italia Viva di Matteo Renzi potrà contare su un'alleanza ch ...

I renziani a Pomigliano d'Arco salutano Pd e M5S e abbracciano Forza Italia. Di Maio aveva scelto la sua città, Pomigliano d'Arco, per dare vita al nuovo corso filo Pd. Ingoiando il passo indietro del ...

