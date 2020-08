Highlights Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 108-116, gara-3 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers, match dei playoff NBA 2020. Altra ottima prova difensiva dei Lakers che tengono a bada l’esplosivo attacco dei Blazers e si prendono il secondo successo consecutivo (e il vantaggio) nella serie: un 2-1 arrivato grazie alle giocate a protezione del ferro e ai canestri del duo James&Davis. L’All-Star ex-Pelicans chiude con 29 punti conditi con 11 rimbalzi, otto assist, due recuperi e tre stoppate. Discorso a parte, come al solito, va fatto invece per LeBron James che chiude con 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist a referto. Ai Blazers non basta la solita ... Leggi su sportface

VIDEO - Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, gara-2 playoff NBA 2020

NBA Highlights: L.A.Lakers-Portland 111-88

