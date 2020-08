Highlights Philadelphia 76ers-Boston Celtics 106-110, gara-3 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Philadelphia 76ers-Boston Celtics 106-110, match dei playoff NBA 2020. Prosegue il dominio dei Celtics, che si portano sul 4-0 nella serie e staccano il pass per la semifinale di Conference. Primo tempo molto equilibrato tanto che le due squadre sono andate a riposo con appena un punto di differenza. Gli uomini di Stevens sono però saliti in cattedra nel terzo quarto ed hanno messo in ghiaccio la vittoria, concedendosi persino il lusso di dilapidare parte del vantaggio nel finale. Walker il miglior realizzatore della serata con 32 punti, mentre Tatum è stato protagonista di una doppia doppia da 28 punti e 15 rimbalzi. Da segnalare anche la prova di Embiid, autore di 27 punti e 10 rimbalzi. In ... Leggi su sportface

