Heather Parisi, la dolcissima dedica per il marito su Instagram (Di domenica 23 agosto 2020) Heather Parisi festeggia i suoi quindici anni della sua love story, e non solo: la talentuosa showgirl ha dedicato al marito Umberto Maria Anzolin dei lunghi versi che esprimono a pieno il suo amore per lui, nel giorno in cui cade sia l’anniversario della loro prima vacanza insieme, sia il compleanno dell’imprenditore vicentino. Su Instagram, Heather ha pubblicato il più dolce dei selfie, che ritrae lei beata e con gli occhi chiusi mentre abbraccia Umberto, ma le parole che accompagnano il post sono le vere protagoniste di questa meravigliosa dedica. Buon compleanno e…buon Anniversario, vita mia. La nostra primissima vacanza fu esattamente 15 anni fa, in coincidenza con il tuo compleanno! Ho sempre pensato che quel giorno, anche se non ancora ... Leggi su dilei

