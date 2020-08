Haiti in allerta per la tempesta Laura: 'Pronti alle evacuazioni' (Di domenica 23 agosto 2020) Le autorità Haitiane hanno invitato la popolazione alla prudenza mentre si avvicina la tempesta tropicale Laura. Gli abitanti delle zone più a rischio dovranno tenersi Pronti a evacuare in caso di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Haiti in allerta per la tempesta Laura: 'Pronti alle evacuazioni' #Haiti - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Haiti in allerta per la tempesta Laura: 'Pronti alle evacuazioni' #Haiti - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Haiti in allerta per la tempesta Laura: 'Pronti alle evacuazioni' #Haiti - MediasetTgcom24 : Haiti in allerta per la tempesta Laura: 'Pronti alle evacuazioni' #Haiti - pianetasos : Potrebbe diventare catastrofica la situazione in diversi paesi dei Caraibi nei prossimi giorni HURRICANE! Massima a… -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti allerta Haiti in allerta per la tempesta Laura: "Pronti alle evacuazioni" TGCOM Haiti in allerta per la tempesta Laura: "Pronti alle evacuazioni"

Le autorità haitiane hanno invitato la popolazione alla prudenza mentre si avvicina la tempesta tropicale Laura. Gli abitanti delle zone più a rischio dovranno tenersi pronti a evacuare in caso di nec ...

Le autorità haitiane hanno invitato la popolazione alla prudenza mentre si avvicina la tempesta tropicale Laura. Gli abitanti delle zone più a rischio dovranno tenersi pronti a evacuare in caso di nec ...