Grecia, violenti incendi nella penisola meridionale di Mani: villaggi evacuati [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) violenti incendi sono divampati in Grecia, nella zona boschiva di Lagadia, nella penisola meridionale di Mani: le autorità, in via precauzionale, hanno ordinato l’evacuazione di piccoli villaggi, come Germa, Drosopigi, Vachos, Skamnaki e Neochori. Secondo quanto riporta Iefimerida.gr, le fiamme si muovono su due fronti, di cui uno verso la città di Gythio. Sul posto 103 vigili del fuoco con 24 veicoli, 7 aerei antincendio e 8 elicotteri La Grecia ogni anno lotta contro gli incendi durante la stagione estiva, alimentati da siccità, vento forte e alte temperature. Due anni fa, 102 persone sono morte nella località costiera di ... Leggi su meteoweb.eu

teletext_ch_it : Violenti incendi in Grecia - OnePinker : Finalmente gente che ragiona, che ama il proprio paese e che non puo vedere una culla della civiltà in mano a fecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia violenti Grecia, violenti incendi nella penisola meridionale di Mani: villaggi evacuati [FOTO] Meteo Web Il monte dei Greci

L’Alta Val di Vara è innanzitutto terra di montagna. Una montagna con una natura ancora selvaggia, anche se il rapporto uomo-natura è sempre stato molto intenso. Oggi lo è di meno, e la natura selvagg ...

Manchester United, Maguire arrestato a Mykonos dopo una rissa con altri turisti inglesi VIDEO

Brutta disavventura in terra di Grecia per il difensore e capitano del Manchester United Harry Maguire, protagonista nella notte scorsa di una rissa - in compag ...

L’Alta Val di Vara è innanzitutto terra di montagna. Una montagna con una natura ancora selvaggia, anche se il rapporto uomo-natura è sempre stato molto intenso. Oggi lo è di meno, e la natura selvagg ...Brutta disavventura in terra di Grecia per il difensore e capitano del Manchester United Harry Maguire, protagonista nella notte scorsa di una rissa - in compag ...