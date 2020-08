Grave nubifragio colpisce Verona e provincia: danni e allagamenti. Zaia dichiara lo stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) Un violento nubifragio si &eGrave; abbattuto sulla citt&aGrave; di Verona e provincia, nel pomeriggio di domenica 23 agosto, causando gravi danni. Le immagini shock hanno fatto il giro dei social, mentre il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato lo stato di crisi per la zona colpita e fatto richiesta per lo stato d’emergenza. Il fronte temporalesco ora si sta spostando sulla zona di Padova, l’allerta &eGrave; massima. nubifragio colpisce Verona Come Palermo, le cui scioccanti immagini del violento nubifragio, che ha colpito la citt&aGrave; lo scorso luglio, sono ancora ... Leggi su thesocialpost

