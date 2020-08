GP Stiria, Valentino Rossi: "Vinales è stato bravo a buttarsi" (Di domenica 23 agosto 2020) SPIELBERG - Rimanere senza freni " è una delle più grandi paure di noi piloti. Vinales è stato bravo a buttarsi sull'asfalto ". Valentino Rossi commenta così il problema ai freni accusato dal compagno ... Leggi su corrieredellosport

filippo898 : RT @ilgiornale: Il compagno di squadra di Valentino Rossi Maverick Vinales è stato sfortunato protagonista di un brutto incidente nel gp di… - ilgiornale : Il compagno di squadra di Valentino Rossi Maverick Vinales è stato sfortunato protagonista di un brutto incidente n… - OA_Sport : Classifica MotoGP, Mondiale 2020: la graduatoria dopo il GP di Stiria. Quartararo +3 su Dovizioso, Valentino Rossi… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Stiria 2020 DIRETTA: assurda vittoria di Oliveira, 5° Dovizioso, 9° Valentino Rossi! - OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Stiria 2020 DIRETTA: operazione rimonta per Dovizioso e Valentino Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Valentino

Primo degli italiani Andrea Dovizioso, a 1"414,, su Ducati, 5/o. Valentino Rossi, su Yamaha, non è riuscito ad andare oltre il 9/o posto, con un ritardo di 4"517., ANSA ...Miguel Oliveira ha vinto il Gp di Stiria, che si è disputato sulla pista di Spielberg, in Austria, ed era valido per il Mondiale della MotoGp. Il portoghese della Ktm, con il tempo di 16'56"025, ha pr ...