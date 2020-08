GP Stiria gara Moto2: Martin vince ma viene penalizzato! (Di domenica 23 agosto 2020) Colpo di scena nella gara Moto2 del GP di Stiria. Jorge Martin comanda dall’inizio alla fine, riuscendo a tenere dietro un Marco Bezzecchi in rimonta. Lo spagnolo del team KTM Ajo taglia il traguardo davanti al portacolori VR46, ed assapora il gusto della seconda vittoria consecutiva. Ma la gioia dura poco. Infatti, la direzione gara nota che Martin va oltre il cordolo in uscita di curva 9, finendo sulla zona verde. Jorge perde la posizione a favore del Bez, che conquista così la prima vittoria in carriera nella Moto2. Terza posizione per Remy Gardner, al suo primo podio di questa stagione. L’australiano figlio d’arte precede un rinato Testuta Nagashima, ottimo quarto, e l’altrettanto risorto Thomas Luthi. Settima posizione per Luca ... Leggi su sport.periodicodaily

Reemul64 : RT @FormulaPassion: #Moto2: #Bezzecchi vince per la prima volta davanti a #Martin e #Gardner #StyrianGP - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - FormulaPassion : #Moto2: #Bezzecchi vince per la prima volta davanti a #Martin e #Gardner #StyrianGP - DellaUomo : GP DI STIRIA, MOTO 2 Bezzecchi vince pur arrivando di pochissimo dietro a Martin. Perché Martin ha superato il tra… - zazoomblog : GP Stiria gara Moto3: prima vittoria per Vietti - #Stiria #Moto3: #prima #vittoria -