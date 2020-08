Golf – Northern Trust: Johnson ipoteca il titolo, risale Rahm (Di domenica 23 agosto 2020) Dustin Johnson ipoteca il titolo e vola a tempo di record verso la vetta della FedEx Cup, mentre Tiger Woods e Rory McIlroy annaspano in coda alla classifica e Jon Rahm risale mettendo al sicuro per ora la leadership mondiale. E’ quanto ha detto il terzo giro del Northern Trust primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020-2021 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore. Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, Dustin Johnson con un giro ancora ad alto ritmo in 64 (-7, un eagle, sei birde, un bogey) colpi e lo score di 191 (67 60 64, -22) nuovo primato del percorso e del torneo su 54 buche, si trova per la 22ª volta in ... Leggi su sportfair

