Golf, Northern Trust 2020: allungo di Dustin Johnson dopo il terzo giro (Di domenica 23 agosto 2020) Dustin Johnson si avvicina alla vittoria del Northern Trust, il primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020/2021 in corso sul percorso del TPC Boston, a Norton nel Massachusetts. Lo statunitense, a un giorno dal termine, si trova con uno score di 191 (67 60 64, -22), grazie al 64 (-7) stampato nella giornata di ieri. Dietro di lui si trovano Harris English e Scottie Scheffler con un punteggio di 196 (-17) e cinque colpi di svantaggio sul leader, il quale ora può solo perdere da solo a un giro dalla fine. Leggi su sportface

ROMA, 23 AGO - Dustin Johnson ipoteca il titolo e vola a tempo di record verso la vetta della FedEx Cup, Tiger Woods e Rory McIlroy annaspano in coda alla classifica e Jon Rahm risale, mettendo al sic ...Vola Dustin Johnson in vetta alla Fedex Cup nella Northern Trust. Titolo ipotecato per il campione di golf, mentre Tiger Woods e Rory Mcllroy sono nei bassifondi della classifica, in grande difficoltà ...