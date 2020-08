Giulia De Lellis shock: foto del diciottesimo, è irriconoscibile (Di domenica 23 agosto 2020) Sul web appaiono alcune vecchie foto di una giovane Giulia De Lellis. La ragazza, negli scatti di sei anni fa, appare irriconoscibile! Nelle ultime settimane non si è fatto che parlare di lei a causa della storia (probabilmente al capolinea) con Andrea Damante. I due avevano lasciato senza fiato i loro tanti fan quando, durante la quarantena, un ritorno di fiamma li aveva riavvicinati. La loro storia, però, èArticolo completo: Giulia De Lellis shock: foto del diciottesimo, è irriconoscibile dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

gossipblogit : Mariana Rodriguez, il fidanzato è un ex di Giulia De Lellis - toysblogit : Mariana Rodriguez, il fidanzato è un ex di Giulia De Lellis - Notiziedi_it : Giulia De Lellis: è lui il nuovo fidanzato della showgirl? - infoitcultura : Giulia De Lellis smentisce ritorno di fiamma Damante: “Famiglia soluzione” - zazoomblog : “Non è un periodo wow” Giulia De Lellis e la crisi con Andrea Damante: il piccolo accenno (VIDEO) - #periodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

1Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, Mariana Rodriguez si è fidanzata con un ex di Giulia De Lellis. Ecco di chi si tratta Solo qualche settimana fa a far discutere il web e i siti di gossi ...Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, è arrivato un nuovo amore per Mariana Rodriguez: ecco di chi si tratta Ancora un nuovo amore per Mariana Rodriguez. La bella showgirl sudamericana, dopo ...