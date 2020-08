Giulia de Lellis rassicura i followers: “Non è che se sto in Sardegna sto male” (Di domenica 23 agosto 2020) I followers di Giulia de Lellis nelle ultime ore a quanto pare, visto tutto quello che sta succedendo a chi torna dalla Sardegna, erano molto preoccupati per la salute della loro beniamina. Ed è per questo che nella serata di ieri Giulia ha deciso di fare delle stories, dopo esser stata un pochino assente, cosa che appunto ha fatto preoccupare chi la segue sempre con grande affetto. “Sto bene” ha detto subito Giulia mostrandosi sorridente e con una bella cena, in procinto di andare a cena con sua madre e la sua famiglia. La de Lellis ha subito precisato: “Non è che se sto in Sardegna vuol dire che sto male, che chissà qui cosa sta succedendo“. Il riferimento probabilmente ai tanti messaggi ricevuti. Nelle ... Leggi su ultimenotizieflash

