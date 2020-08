Giulia de Lellis le ultime parole su Damante: cosa ha detto? (Di domenica 23 agosto 2020) Giulia de Lellis dopo qualche giorno d’assenza dai social dovuto a scelte personali è tornata a parlare con i followers attraverso le storie d’Instagram. Ovviamente in molti e hanno chiesto cosa stia succedendo con Andrea Damante e se il ritorno di fiamma è reale, visto il tanto rumoreggiare sulla loro storia. L’ex corteggiatrice ha spiegato che per il momento è felice insieme alla sua famiglia, sta trascorrendo i giorni di fine vacanza in Sardegna proprio con i suoi cari. Giulia è apparsa tranquilla e riposata anche se non ha negato che il periodo critico sentimentale continua, è un momento difficile che sta cercando di risolvere in modo pacato e sereno, ci vuole del tempo: “Non è un periodo wow, non ve lo nascondo. Quando avete ... Leggi su quotidianpost

