Giallo di Caronia, la Scientifica: “Viviana si è suicidata lanciandosi dal traliccio, non è scivolata” (Di domenica 23 agosto 2020) Giallo Caronia, Scientifica: “Viviana si è suicidata lanciandosi dal traliccio” Dopo il ritrovamento del corpo di Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi a Caronia, arrivano adesso i primi rilievi della Scientifica sul cadavere della dj di origini torinesi trovata morta ai piedi di un traliccio dell’autostrada Messina-Palermo: secondo le indagini, Viviana si sarebbe suicidata lanciandosi volontariamente giù. Gli inquirenti, in queste ore, stanno dunque escludendo la pista dell’incidente: la donna non sarebbe scivolata, come inizialmente si pensava. I medici legali non hanno molti dubbi: se Viviana Parisi ... Leggi su tpi

Viviana Parisi e Gioele Mondello, il mistero delle loro morti tiene banco da settimane ormai. Un giallo intricato, doloroso. Due vite spezzate senza un perché. E forse tutte le risposte agli interroga ...

