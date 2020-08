Giacomo Nizzolo nuovo campione italiano di ciclismo (Di domenica 23 agosto 2020) CITTADELLA (ITALPRESS) – Giacomo Nizzolo si aggiudica il titolo di campione italiano professionisti di ciclismo su strada. Ai campionati italiani il corridore milanese della NTT Pro Cycling taglia il traguardo davanti a tutti in 5h48’37 al termine dei 253,7 chilometri da Bassano del Grappa a Cittadella. “Volevo vincere questo campionato italiano. Mi piaceva questo percorso: sono veramente felice di aver coronato la gara con questa vittoria. Dedico questa vittoria soprattutto a me stesso e a tutte le persone che mi sono state vicine” le prime parole di Nizzolo dopo l’arrivo. Dietro di lui chiudono il podio Davide Ballerini (Deceuninck), terzo posto invece per Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren). Andrea Vendrame e Kristian Sbaragli sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

