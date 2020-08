Georgina Rodriguez e Ronaldo si sono fidanzati? (Di domenica 23 agosto 2020) In queste ore circola in rete la notizia di un possibile fidanzamento ufficiale tra la modella argentina Georgina Rodriguez e la star del pallone Cristiano Ronaldo. Il motivo? Una romantica foto in coppia postata ieri su Instagram da lei: la scritta “YESSS” accompagnata dalla emojii della rosa rossa, simbolo universale di amore, e il fatto che nello scatto l’anulare di Georgina, 26 anni, sia misteriosamente nascosto sono apparsi agli adoranti fan motivi più che sufficienti di sospettare sia arrivato un maxi anello di fidanzamento, da cui quel sì. A seguire, una pioggia di commenti dei follower che vanno dal “Oh mio Dio, quel sì!” al “È davvero quello che sembra?”. Per ora tutto tace dai diretti interessati, i quali da settimane si stanno godendo il mare, navigando il Mediterraneo sul maxi yacht di proprietà del calciatore. Con loro, anche i tre figli di Ronaldo, Cristiano Junior e i gemelli Eva e Mateo, oltre ad Alana Martina, la figlia di due anni avuta con Georgina. Proposta di matrimonio sì o no? Leggi su vanityfair

A far nascere il sospetto di un fidanzamento ufficiale la foto di coppia postata ieri dalla top 26enne. Indizi: l'anulare di Georgina misteriosamente celato e la scritta "YESSS" In queste ore circola ...

