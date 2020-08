Genoa, tramontata quasi definitivamente la pista Italiano: le ultime (Di domenica 23 agosto 2020) Tramonta quasi definitivamente la possibilità di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina del Genoa: lo Spezia fa muro Lo Spezia ha alzato un muro intorno al suo allenatore, Vincenzo Italiano. Al tecnico gli piacerebbe molto guidare il Genoa, dove ha anche giocato da calciatore, ma la linea della dirigenza bianconera è sempre la stessa: non si muove da La Spezia. Secondo Gianluca Di Marzio la possibilità di vedere Italiano al Genoa tramontano quasi definitivamente. I rossoblù dovranno decidere se puntare su Maran – reduce dall’esperienza di Cagliari – o su D’Aversa, esonerato dal Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Genoa tramontata

Calcio News 24

Il tempo ormai stringe e il Genoa è a caccia dell'uomo giusto per la propria panchina che, a una manciata di giorni dal raduno fissato a Pegli per mercoledì prossimo, non ha ancora un proprietario. Vi ...Le possibilità di vedere Alexis Sanchez almeno per un breve spezzone di gara questa sera contro il Siviglia salgono ora dopo ora. Nel momento in cui si è toccato la coscia sul tramonto della sfida con ...