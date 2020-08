Gallipoli: rissa fra ragazzi, due turisti feriti Ieri (Di domenica 23 agosto 2020) Un apprezzamento ad una ragazza ha scatenato la rissa nella movida di Gallipoli. Due gruppi di giovani turisti si sono fronteggiati e due laziali, di 25 e 23 anni, sono rimasti feriti. Prognosi di 20 e 15 giorni rispettivamente. L'articolo Gallipoli: rissa fra ragazzi, due turisti feriti <small class="subtitle">Ieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

