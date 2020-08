Gaetano, futuro scritto: il Napoli vuole rinnovargli il contratto prima del prestito (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo gli ultimi sei mesi a Cremona, Gianluca Gaetano è rientrato al Napoli ed è pronto a partire anche per Castel di Sangro. Tuttavia il suo futuro sembra essere già segnato. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano futuro

Tutto Napoli

Dopo gli ultimi sei mesi a Cremona, Gianluca Gaetano è rientrato al Napoli ed è pronto a partire anche per Castel di Sangro. Tuttavia il suo futuro sembra essere già segnato. La Cremonese, infatti, lo ...“Mediana di ferro per la Fiorentina”, titola Il Corriere dello Sport – Stadio. Gaetano avrà la 10, Sofyan non vede l’ora di ‘stregare’ i tifosi e Commisso Da una parte c’è Gaetano Castrovilli, che tut ...