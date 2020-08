«Fuori i migranti dalla Sicilia: alto rischio contagio». Musumeci firma l’ordinanza (Di domenica 23 agosto 2020) «Entro domani sera tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza dovranno essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture Fuori dalla Regione». A metterlo nero su bianco, in un’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci, è la Regione Siciliana che, di fatto, chiude le “frontiere” ai migranti con la “scusa” del Coronavirus. Fonti del Viminale, sentite da Repubblica, hanno replicato: «L’ordinanza di Musumeci non ha alcun valore». La materia sarebbe «di competenza statale». Mentre i contagi risalgono spesso a causa dei vacanzieri di rientro dai Paesi a rischio, come Malta, Grecia, Spagna e Croazia, la ... Leggi su open.online

