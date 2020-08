Fredie Blom, è morto a 116 anni “l’uomo più vecchio del mondo”: ha lavorato fino a 80 anni e ha fumato per tutta la vita (Di domenica 23 agosto 2020) In oltre un secolo di vita è sopravvissuto all’epidemia di spagnola, a due guerre mondiali e all’apartheid: oggi, all’età di 116 anni è morto in Sudafrica l’uomo più vecchio al mondo, Fredie Blom. La notizia è stata riportata dalla Bbc, ma il primato non è stato ancora ufficialmente omologato dalla Guinness World Record perché non ci sono notizie esatte sulla nascita. I suoi documenti dicono che era nato nel maggio del 1904, nell’allora colonia dell’Eastern Cape Province. La sua famiglia fu interamente spazzata via dalla Spagnola nel 1918 quando lui aveva soli 14 anni, poi Blom, iniziò a lavorare come manovale ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Sudafrica, morto l'uomo più vecchio del mondo. Fredie Blom aveva 116 anni: 'Gli piaceva ballare e fumare' - LaStampa : Morto l’uomo più vecchio al mondo: Fredie Blom aveva 116 anni e ha fumato per quasi tutta la vita - RaiNews : Morto a 116 anni l'uomo più vecchio del mondo: Fredie Blom visse 2 guerre mondiali e l'Apartheid - FQMagazineit : Fredie Blom, è morto a 116 anni “l’uomo più vecchio del mondo”: ha lavorato fino a 80 anni e ha fumato per tutta la… - Noovyis : (Fredie Blom, è morto a 116 anni “l’uomo più vecchio del mondo”: ha lavorato fino a 80 anni e ha fumato per tutta l… -