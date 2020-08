Frasi del Buongiorno – lunedì – 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Frasi del Buongiorno. Scegliere una frase del Buongiorno non è sempre così semplice ecco perché noi abbiamo deciso di dedicare uno spazio dove tu potrai trovare le Frasi già pronte da poter utilizzare. In questo modo, non avrai la necessità di dover cercare nulla ma semplicemente inviarla alla persona scelta. Svegliarsi al mattino ricevendo un semplice messaggio di Buongiorno, è sicuramente un modo per sentirsi vicino a qualcuno anche se lontani. Dunque, l’importanza di voler far sentire la propria presenza anche in modo molto semplice. Le Frasi abbiamo scelte selezionate sono tra le più disparate in maniera tale che possano accostarsi a qualsiasi tipo di stato d’animo. Inoltre, la possibilità di utilizzarle ... Leggi su giornal

ErgoTwitto : RT @LiberoB91: @Twitter @TwitterSupport @poliziadistato vogliamo fare qualcosa con questi fascisti insultatori tipo @Alessandra_5_5 che min… - Pandemonio___ : Ma Ash e Pikachu? (Non che mi manchino le frasi fatte del coach motivazionale con gli occhi da pazzo) Vabbè intanto… - madamapezzetta : RT @LiberoB91: @Twitter @TwitterSupport @poliziadistato vogliamo fare qualcosa con questi fascisti insultatori tipo @Alessandra_5_5 che min… - frasivolanti : Mi vengono in mente le frasi più stupide che ho sentito a proposito di #smartworking. La sua utilità viene negata d… - ElisabettaToma7 : RT @solo_Vale_: Io che devo lasciare in giornata la camera e dico al proprietario del b&b 'TE LA POSSO DARE DOPO PRANZO?'. La camera... La… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del Frasi del Buongiorno – lunedì – 24 agosto Giornal Paola Penzo moglie Gino Paoli: le parole che non le ha mai detto

Paola Penzo è la moglie di Gino Paoli. I due sono innamoratissimi da tanti anni ma esiste una frase che il cantante non le ha mai detto. Di cosa si tratta? Gino Paoli e sua moglie Paola Penzo sono una ...

La Juve e Ronaldo due anni dopo: la certezza, il dubbio e la promessa

Cristiano Ronaldo è pronto a tornare a Torino, per iniziare la sua terza stagione con la maglia bianconera. “E’ un pilastro della Juventus”, aveva dichiarato An ...

Paola Penzo è la moglie di Gino Paoli. I due sono innamoratissimi da tanti anni ma esiste una frase che il cantante non le ha mai detto. Di cosa si tratta? Gino Paoli e sua moglie Paola Penzo sono una ...Cristiano Ronaldo è pronto a tornare a Torino, per iniziare la sua terza stagione con la maglia bianconera. “E’ un pilastro della Juventus”, aveva dichiarato An ...