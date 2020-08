Francesco Totti: “Ringazio il direttore di Gente per aver messo in copertina il lato B di mia figlia minorenne” (Di domenica 23 agosto 2020) Francesco Totti: “Ringazio il direttore di Gente per aver messo in copertina il lato B di mia figlia minorenne” “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”, così Francesco Totti su Instagram dopo la pubblicazione del lato B di sua figlia Chanel sulla copertina del settimanale Gente. Leggi anche: La figlia 13enne di ... Leggi su tpi

