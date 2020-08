Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sarebbero lasciati: “Lei si è presa a capelli con una in un ristorante” (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sembra si siano lasciati. Dopo lunghi tira e molla, alti e bassi e vacanze insieme, la loro relazione sembra giunta al capolinea. A confermare di aver discusso pesantemente è stata proprio la fanciulla. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha detto di aver sentito la donna e di aver appreso che tra lei e il suo fidanzato (o presunto ex) sia scoppiata una lite furibonda terminata in modo estremo. La Fiordelisi, infatti, avrebbe dato anche luogo ad una rissa in un ristorante. La rottura tra Antonella e Francesco e la rissa In queste ore, Deianira ha diffuso una notizia davvero entusiasmante che riguarda la rottura tra Francesco Choofalo e Antonella ... Leggi su kontrokultura

