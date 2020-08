FOTO - Koulibaly e Biligha, scambio di maglie e di dediche: il retroscena (Di domenica 23 agosto 2020) Kalidou Koulibaly è sempre molto attivo nel sociale per cercare di arginare le problematiche che affliggono la sua Africa. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #fotoesordio FOTO – Koulibaly ricorda il suo esordio da professionista:… - CuoreIschitano : La foto postata da Tommaso #Starace in cui #Koulibaly gli firma la sua maglia autografata, è un ulteriore indizio d… - Diegws : @TommyStar55 Nooooo!!! Quanto male fa questa foto. #Napoli #Koulibaly - 100x100Napoli : Il messaggio di #Starace per #Koulibaly - tuttonapoli : FOTO - Starace ed il post con Koulibaly che firma una maglia: segnale d’addio? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Koulibaly

L'ormai ex difensore dell'Hellas Verona si prepara ad una nuova stagione, questa volta con la casacca del Napoli. Amir Rrahmani, nuovo giocatore del Napoli, era ovviamente presente anche lui al raduno ...Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli al lavoro per le cessioni di Allan e Koulibaly, 100 milioni di euro in arrivo. Milan, nelle prossime ore il rinnovo di Ibra. Rossoneri in pressing su Miranchuk e ...