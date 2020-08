Formazioni ufficiali Psg-Bayern Monaco, finale Champions League 2019/2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Paris Saint Germain-Bayern Monaco, gara valevole per la finale di Champions League 2019/2020. Una finale inedita, anche perché i parigini arrivano per la prima volta a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, dopo aver sconfitto nei giorni scorsi Atalanta e Lipsia. La squadra di Hans-Dieter Flick, invece, ha steso il Barcellona per 8-2 prima di superare il Lione in semifinale. Allo stadio Da Luz di Lisbona il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Paris Saint Germain: in attesa Bayern Monaco: in attesa Leggi su sportface

