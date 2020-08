Flick: «Vinceremo solo se saremo al 100%» – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Psg Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma questa sera a Lisbona. Ecco le sue parole: «Il Psg è un top club che gioca ad alti ritmi. Hanno molti giocatori con un sacco di esperienza. Se saremo al 100% potremo vincere, ma solo se saremo al 100%» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Psg Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza ...

