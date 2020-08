Flick: “E’ merito del gruppo, abbiamo lavorato ogni giorno” (Di lunedì 24 agosto 2020) Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato nel post gara dopo la vittoria dei bavaresi in Champions League contro il Psg. Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Vittoria? Non riesco a comprendere. Tutto questo è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Ci siamo messi a lavorare per creare un gruppo unito. Triplete? E’ arrivato grazie ad una atmosfera positiva creata giorno dopo giorno. Non era facile ma ci siamo riusciti.” Foto: twitter Bayern L'articolo Flick: “E’ merito del gruppo, abbiamo lavorato ogni giorno” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

carlolaudisa : Lo strano destino del #Bayern in #Champions . Sette anni fa vinse il traghettatore #Heynckes , ora il debuttante… - GoalItalia : Nel 2005 l'ultima esperienza da tecnico in capo Poi 15 anni da assistente: #Flick è la sorpresa numero del Bayern ?? - DiMarzio : #UCL | #BayernMonaco campione. Gol di Coman e la squadra di Flick vince la sua sesta Champions League della storia… - gry1783 : RT @SandroSca: Bayern squadra mostruosa Ma resto perplesso di chi parla di -'Bayern dei ggiovani' Lewa, Muller, Neuer, Boateng dominanti, -… - Prof_Ramonte_ : Flick: 'A novembre ci rispettavano poco'. Ecco, una squadra deve avere in rosa giocatori con attributi, testa e tec… -

