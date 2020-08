Fiorentina, Pulgar e Ghidotti positivi al Covid-19. Il comunicato (Di domenica 23 agosto 2020) La Fiorentina ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Pulgar e Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 Erick Pulgar e Simone Ghidotti, giocatori della Fiorentina, sono risultati positivi al Covid-19 dopo i test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi i calciatori sono asintomatici. Ecco il comunicato ufficiale del club viola: «ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da ... Leggi su calcionews24

